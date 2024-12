Palmeiras anuncia a contratação de Facundo Torres

O Palmeiras anunciou de forma oficial nesta sexta-feira (20/12), a contratação do atacante Facundo Torres. O jogador assinou até 2029 e chega após defender o Orlando City, dos Estados Unidos, na última temporada. Ele é o primeiro reforço do Verdão visando o ano de 2025.

”Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. Os meus amigos Antônio Carlos e Angulo, que atuaram comigo no Orlando City, falaram muito bem, mas eu já sabia de quase tudo porque o Palmeiras é um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar”, disse Facundo Torres, em sua chegada.

No Palmeiras, Facundo vai reencontrar Piquerez. Os dois atuaram juntos no Peñarol e são peças constantes na seleção do Uruguai.

“Eu e Piquerez jogamos juntos no time profissional do Peñarol e em algumas convocações para equipes de base da Seleção do Uruguai. No meu início de carreira, o Piquerez me ajudou muito, a gente jogava junto no mesmo lado esquerdo. Tenho certeza de que agora no Palmeiras ele me ajudará muito também”, comentou o uruguaio.

As negociações entre Palmeiras e Facundo Torres

O Palmeiras já tinha se acertado com o Orlando City. No entanto, o Cruz Azul, do México, tentou atravessar o negócio. Entretanto, o Verdão conseguiu seduzir Facundo Torres na reta final, muito por conta de um papo do atleta com Anderson Barros, diretor de futebol do time paulista.