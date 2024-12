Milton Neves move processo contra Juca Kfouri; saiba motivo

O apresentador Milton Neves acionou na Justiça o jornalista Juca Kfouri após ser chamado de ‘mentiroso nato’ pelo colunista. O depoimento ocorreu em uma reportagem com Milton em que Kfouri é citado. O conteúdo foi veiculado no site Globo Esporte, em abril. A informação sobre o processo é de Gabriel Vaquer, do ‘F5’, assim como os depoimentos obtidos com ambos sobre a ação judicial.

Na época, procurado para comentar as acusações do ex-apresentador da Band contra ele, Juca disse que Milton era “MN: mentiroso nato”.