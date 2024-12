Milan vence o Verona na abertura da 17ª rodada do Italiano

Com gol de Reijnders, Rossonero faz 1 a 0 e conquista três pontos atuando fora de casa pelo Campeonato Italiano / Crédito: Jogada 10

A 17ª rodada do Campeonato Italiano teve início nesta sexta-feira (20). No estádio Marc’Antonio Bentegodi, o Milan venceu o Verona por 1 a 0, gol solitário de Reijnders. O resultado coloca o Rossonero na sétima colocação, com 26 pontos, a 11 da líder Atalanta. Já o Verona segue em situação complicada, com apenas 15, na 17ª posição, uma acima da zona do rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Milan volta a campo pelo Calcio no domingo (29), logo após o Natal. A equipe rossonera recebe a Roma no San Siro, às 16h45 (de Brasília). No dia seguinte (30), o Verona visita o Bologna no mesmo horário.