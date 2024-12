Meio-campista ex-Vasco celebra superação de vício: ‘Nasci de novo’

Fredy Guarín, ex-meio-campista que atuou pelo Vasco, sofreu uma reviravolta brusca em sua carreira. Com passagens por grandes clubes europeus e tendo disputado da Copa do Mundo de 2014 pela Colômbia, ele encerrou a sua carreira de forma precoce aos 35 anos. Afinal, o talento sucumbiu para o seu vício com o álcool, que lhe causou outros problemas como o fim do casamento.

Após conseguir uma liberação com o Cruz-Maltino de alguns meses, o ex-volante não retornou ao Brasil no prazo estabelecido pela diretoria do Vasco e teve contrato rescindido, de forma unilateral. Em seguida, retornou ao seu país natal para defender o clube do coração, o Millonarios, de Bogotá. Entretanto, a experiência também foi curta exatamente devido ao alcoolismo.