Grêmio vive expectativa de contratar o técnico Pedro Caixinha

Imortal já conta com acordo verbal com o comandante, mas ainda ajusta detalhes contratuais para oficializá-lo como o treinador para 2025

O Grêmio se mobiliza para tentar concluir as tratativas com o treinador Pedro Caixinha, nesta sexta-feira (20). As partes ainda ajustam alguns detalhes no contrato para oficializar o acerto para o profissional assumir o comando em 2025. Até o momento, há um acordo salarial e verbal entre o Imortal e o técnico. A expectativa é de que o vínculo seja válido até o fim do ano que vem.

Caixinha está em um período de descanso em Portugal, sua terra natal, desde que foi demitido do Bragantino, no final de outubro. Assim, a diferença de fuso de três horas entre o país europeu e Porto Alegre foi um obstáculo na negociação. O que atrasou um pouco as conversas, mas depois houve avanço. O profissional deve levar dois membros da sua comissão fixa para a experiência no Tricolor Gaúcho. Tratam-se do auxiliar técnico português Pedro Malta e o preparador de goleiros espanhol José Belman. Entretanto, o preparador físico grego Polyvios Kyristis que o acompanhou na passagem pelo Bragantino não trabalhará no Grêmio. Para este cargo, o clube acertou o retorno de Rogério Dias, profissional que teve sua formação no clube gaúcho.