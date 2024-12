Globo fecha parceria para a transmissão do Campeonato Carioca de 2025

Além disso, os canais Sportv e Premiere, também terão direitos aos jogos dos quatro grandes, exceção do Vasco quando for mandante

A Globo confirmou, nesta sexta-feira (20), que transmitirá o Campeonato Carioca de 2025. O torneio contará com os últimos campeões da Libertadores, além dos atuais vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. A competição começará no dia 12 de janeiro, reunindo 12 equipes.

Aliás, a emissora assinou o contrato com a Brax, responsável pelos direitos de transmissão, e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O contrato inclui várias plataformas, garantindo a exibição de pelo menos 11 partidas na TV Globo para 11 estados brasileiros.