Gabriel Menino se acerta com Atlético e Palmeiras se aproxima de Paulinho

Troca entre atletas dos dois clubes avançou nesta sexta-feira e atacante de 24 anos deve ser o segundo reforço do Verdão em 2025 / Crédito: Jogada 10

As tratativas entre Palmeiras e Atlético-MG envolvendo troca de jogadores avançou nesta sexta-feira (20/12). O meia Gabriel Menino se acertou com o Galo e está muito próximo de se mudar para Belo Horizonte. As negociações estão envolvidas com a ida do atacante Paulinho para o Verdão.

Gabriel Menino e Atlético ainda não fecharam um contrato, mas as partes se aproximaram de um acordo nesta tarde. Além disso, Patryck, volante do sub-20 do Palmeiras também vai para o Galo em 2025. O Verdão ainda vai pagar 18 milhões de euros (R$ 114 milhões) ao clube mineiro. Em troca, vai receber Paulinho.