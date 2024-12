Fluminense tem proposta recusada e busca empréstimo por Lucas Arcanjo, do Vitória

A negociação entre Fluminense e Vitória pelo goleiro Lucas Arcanjo ganhou um novo rumo nesta sexta-feira (20). Isso porque o clube baiano decidiu recusar a oferta de compra do Tricolor por falta de garantia de pagamento. Porém, o arqueiro quer jogar pelo clube carioca. Assim, a diretoria do Leão deve emprestar por uma temporada, com opção de compra fixada.

Em entrevista ao jornal “A Tarde“, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou o encerramento das tratativas para a venda do goleiro Lucas Arcanjo. O dirigente baiano, aliás, explicou que o Fluminense não apresentou garantias de pagamento.

“Quando a gente vai comprar a gente dá a garantia, quando a gente vai vender a gente quer a garantia do recebimento, então eu disse ao Fluminense que se eu vender o Lucas Arcanjo, independente de lista de jogador, a gente precisa ter uma garantia. E o Fluminense tem dito que não consegue ter a garantia bancária, então a história de venda para Lucas deixou de existir”, disse.

Arcanjo é dos principais jogadores do Vitória, conquistando o título da Série B de 2023, além do Campeonato Baiano de 2024. Assim, ele tem 176 aparições com a camisa do time nordestino. Só nesta temporada foram 40 jogos pelo Leão.

Após a saída de Felipe Alves, de 36 anos, o Fluminense fica com Vitor Eudes, de 26, como reserva. Fábio, aos 44 anos, é um dos principais nomes do elenco do Fluminense, tendo conquistado a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Além deles, o Tricolor também conta com os jovens Gustavo Ramalho (22 anos) e Kevyn (19).