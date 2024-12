Fluminense anuncia contratação do volante Hércules, do Fortaleza

Jogador de 24 anos é o primeiro reforço do Tricolor carioca para a próxima temporada; a venda foi a maior do futebol cearense na história

O volante Hércules, de 24 anos, é o novo reforço do Fluminense para 2025. O Tricolor carioca anunciou o acerto pelo jogador junto ao Fortaleza por R$ 29 milhões. A venda se tornou a mais cara da história do Leão do Pici e do futebol cearense.

Com o valor, o clube de Laranjeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta e as partes assinarão contrato válido por cinco anos. Assim, a assinatura e o anúncio oficial acontecerão após a realização dos exames médicos do meia.