Flamengo avalia futuro de Pablo, e partes avançam por rescisão contratual

De volta ao Flamengo após temporada por empréstimo no Botafogo, Pablo sabe que dificilmente terá espaço no elenco de Filipe Luís e já estuda os próximos passos da carreira. Rubro-Negro e zagueiro estão alinhados quanto o fim da passagem do atleta pelo clube e, nesse sentido, devem buscar acordo amigável pela rescisão contratual.

O Flamengo, mesmo com rescisão contratual em pauta, também não descarta novo empréstimo em caso de proposta. A preferência das duas partes é pelo encerramento do ciclo, mas, segundo o RTI Esportes, um acordo com outro clube não está totalmente descartado e dependerá só do surgimento – ou não – de ofertas.