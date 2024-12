Flamengo avalia Firmino para substituir Gabigol

Centroavante do Al-Ahli entrou na pauta do Rubro-Negro carioca, que está atrás de um jogador para a vaga deixada pelo camisa 99 / Crédito: Jogada 10

O Flamengo se despediu do ídolo Gabigol nesta temporada após seis anos de parceria e muitos títulos. Agora, está em busca de um substituto à altura. O clube carioca chegou a demonstrar interesse por Róger Guedes como primeira opção, mas a escolha está em debate internamente. Portanto, agora também avalia o centroavante Roberto Firmino. Apesar de não haver negociações em andamento, o jornalista Venê Casagrande noticiou que o jogador entrou na pauta Rubro-Negra. A escolha para a posição necessita de certa urgência no time da Gávea, afinal, além da saída do camisa 99, Pedro segue em recuperação com previsão de retorno para maio e Carlinhos foi suspenso pelo STJD por 30 dias.

Roberto Firmino Atualmente, o atacante defende as cores do Al-Ahli, da Arábia Saudita, desde 2023. Na temporada, entrou em campo 19 vezes, mancando seis gols, além de três assistências. Em oito anos de sua carreira, atuou pelo Liverpool, onde foi multicampeão, com sete títulos conquistados. Pela Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América em 2019.