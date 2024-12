Felipe Melo presenteia Unai Emery, do Aston Villa, com camisa do Fluminense

De férias após o fim da temporada, Felipe Melo está na Europa e reencontrou um velho conhecido nesta sexta-feira (20): Unai Emery, treinador do Aston Villa. O defensor aproveitou a visita ao CT do clube inglês e presenteou o técnico com uma camisa do Fluminense.

” O Unai Emery foi um cara fantástico na minha vida, na minha carreira, porque foi o cara que me ajudou a dar um salto de competência na minha vida futebolística. Com ele, eu me torno o melhor volante do Campeonato Espanhol, juntamente com o Xavi”, disse.