Equipe feminina do Grêmio se retira do campo contra o River após caso de racismo

A jogadora Candela Díaz, da equipe argentina, teria ofendido um dos gandulas, o que levou o time gaúcho a deixar o gramado no torneio Ladies Cup / Crédito: Jogada 10

O confronto entre Grêmio e River Plate, pela Brasil Ladies Cup, nesta sexta-feira (20), foi interrompido devido a uma acusação de injúria racial. A jogadora Candela Díaz, da equipe argentina, teria ofendido um dos gandulas, o que levou o time gaúcho a deixar o gramado. Aliás, durante a partida, o árbitro expulsou seis jogadoras do River Plate: a goleira Esponda, a zagueira Camila Duarte, a lateral-esquerda Cángaro, as volantes Candela Díaz e Julieta Romero, além da meia Milagros Díaz, que receberam cartão vermelho. A confusão generalizada resultou no encerramento do jogo por falta de atletas disponíveis para continuar a partida.

Contudo, o placar ficou empatado por 1 a 1, com gols de Julieta Romero, para o River Plate, e Maria, para o Grêmio. Apesar disso, o Imortal se classificou para a final da Ladies Cup e enfrentará o Bahia na decisão. Desse modo, o tumulto começou no final da primeira etapa, após o gol de empate do Grêmio. A confusão iniciou-se no gramado, quando jogadoras do River Plate avançaram sobre um gandula, momento em que, segundo relatos, ocorreu o gesto de injúria racial. Ainda em campo, a técnica do Grêmio, Thaissan Passos, afirmou que as atletas do time argentino já haviam proferido ofensas raciais contra as jogadoras gremistas.