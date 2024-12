Empresário de Alan Franco afirma que está no aguardo do São Paulo para definir sobre renovação

Zagueiro tem vínculo até o final de 2025 e aguarda reunião para estender vínculo com o Tricolor, que prioriza contratações no momento

O zagueiro Alan Franco está no aguardo de uma definição do São Paulo para renovar o seu contrato. O vínculo com o jogador vai até o final de 2025 e o Tricolor tem interesse em estender o vínculo do argentino.

O empresário do jogador, Marco Vanzini, afirmou que o novo contrato depende de uma reunião com o clube para tratar do assunto. Além disso, Vanzini garantiu que não há propostas para o jogador deixar o Tricolor.