Cano, do Fluminense, cuida da forma física para chegar mais forte em 2025

Com o fim da temporada, os jogadores do futebol brasileiro estão de férias e só retornam ao trabalho em 2025. No entanto, Germán Cano, do Fluminense, já iniciou sua pré-temporada e tem cuidado da forma física. O argentino mostrou parte do treinamento em suas redes sociais. Em 2024, o argentino teve problemas físicos, não conseguiu ter regularidade e perdeu a vaga de titular para o jovem e promissor Kauã Elias. Para a nova temporada, o jogador busca centésimo gol (soma 91, no total) com a camisa tricolor e reencontrar o bom futebol.

No ano anterior, o atacante foi um dos principais destaques da equipe carioca na conquista inédita da Libertadores. Ele, inclusive, foi o artilheiro da competição com 13 gols e ganhou o prêmio de "Rei da América" no fim do ano. Assim, na decisão diante do Boca Juniors, abriu o placar e viu John Kennedy ser decisivo no triunfo por 2 a 1, no Maracanã.