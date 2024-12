Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco: ‘Sempre fui torcedor’

Sem previsão de voltar ao Brasil, jogador do Newcastle e da Seleção Brasileira também deixa claro que Athletico Paranaense também é opção / Crédito: Jogada 10

Bruno Guimarães, jogador do Newcastle e da Seleção Brasileira, revelou em entrevista à “ESPN”, que torce para o Vasco e que tem vontade de jogar no Cruz-Maltino para realizar o sonho de seu pai. Ele contou que passou parte da sua infância em São Januário, uma vez que a sua família inteira é vascaína. Apesar disso, reforçou o carinho pelo Athletico Paranaense, clube em que começou a ganhar destaque. “Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína. Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O meio campo nasceu no Rio de Janeiro e foi revelado pelo Osasco Audax. No entanto, foi no Furacão onde Bruno Guimarães começou a chamar atenção no futebol. Pela equipe, ele conquistou a Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019. Assim, o jogador também deixou claro que o Athletico Paranaense é uma opção.