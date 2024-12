Botafogo vai definir futuro de Artur Jorge na próxima semana

Técnico vai conversar com Textor para definir sua permanência ou não no Glorioso. Português está de férias em Braga após temporada de títulos

A permanência de Artur Jorge no Botafogo será definida na próxima semana. O clube vai rediscutir o contrato para se proteger de futuras oefertas, mas entende que os vencimentos do técnico já estão entre os melhores do país, especialmente após as conquistas recentes. A informação é do “ge”.

O dono da SAF do clube, John Textor, e o técnico português tiveram conversas ao longo da semana, porém não houve acerto entre as partes. Assim, o futuro de Artur Jorge será concretizado nos próximos dias. Apesar disso, o treinador participa normalmente do planejamento para 2025.

Artur Jorge, afinal, tem proposta do Al-Rayyan, do Catar, e sondagens da Arábia Saudita e de Portugal. Seu contrato com o Botafogo vai até o fim de 2025. Os valores são bem vantajosos para o técnico português.

Em recente entrevista, o português disse que tem contrato com Botafogo e não comentou sobre propostas. Em 55 jogos, teve 31 vitórias e terminou com duas taças, a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

Botafogo no mercado

Com Artur Jorge no planejamento, o Botafogo tem o meio de campo como principal objetivo para contratação. O nome de Bitello, ex-Grêmio e que atualmente defende o Dínamo Moscou, da Rússia, foi o primeiro a surgir como opção. No entanto, as negociações deram uma esfriada. Por outro lado, o Alvinegro demonstrou interesse no meia espanhol Iker Muniain, idolo do Athletic Bilbao.