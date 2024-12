Botafogo enfrenta ‘dificuldade’ para planejamento de 2025

Permanência ou não do técnico Artur Jorge no comando da equipe para a próxima temporada reflete na reformulação do elenco / Crédito: Jogada 10

A temporada acabou, comissão técnica e jogadores estão de férias e esse é o momento que a diretoria começa a se organizar para a próxima temporada. No entanto, no Botafogo, uma questão está dificultando o planejamento: a permanência ou não do técnico Artur Jorge. Um dos grandes nomes da campanha do Alvinegro na temporada – que terminou com dois títulos, o treinador ainda não definiu seu futuro. Apesar de ter contrato com o clube carioca até o fim de 2025, ele tem propostas do Qatar e também sondagens de clubes de Portugal. Por outro lado, John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, conta com o técnico para a próxima temporada.

LEIA MAIS: Empresário João Paulo Magalhães é eleito presidente do Botafogo

A indefinição do futuro do comandante da equipe, impacta diretamente na reformulação do elenco para 2025. É certo que pelo menos sete jogadores vão deixar o elenco: Eduardo, Tchê Tchê, Thiago Almada, Romero, Pablo, Marçal e Adryelson. Destes, apenas o argentino Almada é titular na equipe. Porém, outros nomes como Hugo, John, Diogo Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus que, até o momento, foram os sondados de por outros clubes e alguns podem deixar o Glorioso nos próximos dias. Assim, apesar de Textor ter a palavra final sobre as contratações, a opinião e indicações do técnico faz parte do trabalho, uma vez que ele é quem vai comandar o time. Já na reta final de dezembro, o Botafogo precisa ‘entrar na briga’ pelos jogadores, visto que é o momento em que os clubes se organizam para fazer as contratações. Apesar das condições financeiras, demorar para definir os nomes pode acabar sendo fatal na busca pela contratação. Botafogo no mercado Até o momento, o Botafogo tem o meio de campo como principal objetivo para contratação. O nome de Bitello, ex-Grêmio e que atualmente defende o Dínamo Moscou, da Rússia, foi o primeiro a surgir como opção. No entanto, as negociações deram uma esfriada. Por outro lado, o Alvinegro demonstrou interesse no meia espanhol Iker Muniain, idolo do Athletic Bilbao.