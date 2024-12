Betis fará reforma e irá modernizar seu estádio após temporada 2024/25

Clube iniciará a reforma do Benito Villamarín, único estádio que mantém as mudanças feitas para a Copa do Mundo de 1982 / Crédito: Jogada 10

O Betis pretende modernizar seu estádio Benito Villamarín, único que mantém as mudanças feitas na Espanha para a Copa do Mundo de 1982. Assim, após a temporada 2024/25, o clube irá demolir totalmente a atual estrutura para transformá-la em um arena luxuosa, com mais espaço coberto e novas fontes de receita. Dessa forma, o intuito é que a arena tenha mais áreas de lazer e possa gerar lucro para os cofres, que vão além das partidas ao longo da temporada. O espaço, então, será aberto para eventos grandes, como shows, com duas ou três edições por ano.

O Benito Villamarín fica localizado em Sevilha, cidade sede do Betis, e é um dos estádios mais antigos entre os clubes espanhóis, construído em 1929. Cabe destacar que a estrutura não tem cobertura e as arquibancadas são bem próximas do campo.