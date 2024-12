Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (21), Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Estádio Olímpico lluís Companys, casa provisória do time catalão, enquanto o Camp Nou está em obras, em confronto direto pela liderança de La Liga.

Como chega o Barcelona

Líder do Campeonato Espanhol, o Barça vive seu pior momento na competição e enfrenta um Atlético de Madrid embalado, fora de casa. Atualmente, ambas as equipes estão com 38 pontos, mas o time catalão leva vantagem nos critérios de desempate. Porém, o Barcelona venceu apenas um dos últimos cinco jogos em La Liga e precisa ao menos segurar o empate para não ser ultrapassado pelo adversário.

No entanto, o técnico Hansi Flick enfrenta uma série de desfalques no elenco. Lamine Yamal, Ter Stegen e Bernal, lesionados, são as baixas confirmadas. Além disso, Christensen é tratado como dúvida.

Como chega o Atlético de Madrid

Por outro lado, o Atlético vive um excelente momento na temporada e conta com uma sequência de seis vitórias seguidas em La Liga, que o colocaram na briga pelo título.