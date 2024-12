Barcelona terá que jogar em outro estádio para o mata-mata da Champions

O Barcelona não poderá jogar o mata-mata da Champions no Estádio Olímpico de Montjuic, onde manda suas partidas desde o início das obras do Camp Nou. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o clube deverá usar o Mestalla, em Valência, como alternativa.

A mudança foi motivada por dois fatores. Primeiro, o estádio de Montjuic, que pertence à prefeitura de Barcelona, estará indisponível após janeiro. Além disso, as obras do Camp Nou estão atrasadas. O plano inicial era usar Montjuic na fase de grupos e, no mata-mata, jogar no Camp Nou já renovado. No entanto, o atraso nas reformas obrigou o clube a buscar outra alternativa.