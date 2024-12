Augusto Melo faz balanço de seu primeiro ano de mandato e projeta títulos

Presidente falou sobre a primeira parte do seu triênio no Corinthians e explicou dificuldades nas contratações no começo do ano / Crédito: Jogada 10

Próximo de completar um ano como presidente do Corinthians, Augusto Melo fez um balanço de sua primeira temporada no mandato do Timão. Ele assumiu o poder no dia 2 de janeiro de 2024 e passou por bastantes dificuldades durante o ano. Em entrevista à Corinthians TV, o dirigente fez um balanço deste período.

Augusto Melo fugiu das polêmicas vividas no ano do Corinthians, como o contrato com a patrocinadora VaideBet e o pedido de impeachment. O mandatário resumiu este período como "apaixonante" e projetou títulos no Parque São Jorge em 2025.

“Não caiu a ficha. O trabalho é tão intenso, apaixonante, tanta vontade de fazer algo muito melhor do que sempre foi feito. Indescritível. Tanto trabalho que não dá para perceber, tanta coisa que o tempo passa e a gente não percebe o que é ser presidente do Corinthians. Sou um cara realizado pela família que tenho e por poder ser presidente”, disse Augusto Melo, que prosseguiu. “A gente quer sempre brigar pelas primeiras posições, sempre entre os quatro, brigando por títulos, o Corinthians tem que estar ali. Mas agora, para 2025, temos um planejamento, um elenco, vai ser um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos. Vai ser um Brasileiro melhor, vamos brigar por títulos. Mas estou feliz pelo desfecho, ninguém imaginava que conseguiríamos alcançar a Libertadores”, completou. Augusto Melo também comenta dificuldades na janela de transferência Além disso, o presidente do Corinthians também comentou as dificuldades de trazer reforços para a equipe. Afinal, o Timão fez contratações que não renderam no primeiro semestre, mas conseguiu acertar nos nomes no segundo semestre.