Atlético encaminha acerto com Luís Castro

Para selar o acordo, Castro fez algumas exigências: pediu autonomia para trabalhar no futebol do Atlético, uma infraestrutura adequada e um elenco reforçado para a temporada de 2025.

O Atlético está muito próximo de anunciar a contratação do técnico Luís Castro, ex-Botafogo. O clube já vinha negociando com o treinador há algum tempo e, agora, o desfecho positivo está cada vez mais perto de ser oficializado.

Embora o Atlético ainda não confirme o acerto oficialmente, também não há informações sobre a data de chegada do treinador a Belo Horizonte. Castro estava no Al-Nassr, time que conta com Cristiano Ronaldo, mas a demissão ocorreu recentemente.