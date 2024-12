Adriana Müller, esposa de Lincoln Henrique, polemiza ao criticar bastidores do futebol

“Eu visto a camisa do meu marido e do clube que ele está. Gosto de agir assim. Sempre tento levar um pedaço dessa paixão comigo aonde vou”, completou.

‘Alvo’ de grupos

Adriana revelou que já foi alvo de críticas de outras esposas de jogadores. Segundo ela, algumas chegaram a formar “grupos” para criticá-la, especialmente após torcedores elogiarem sua postura educada e simpática com o público.

“Eu vou para apoiar meu marido e torcer pelo time. Nunca para formar panelinhas. Nos jogos visto a camisa do meu marido e do clube que ele representa com muito orgulho”, disparou.

Além das questões nos bastidores do futebol, Adriana também falou sobre sua paixão pela moda, que leva aos estádios e nos jogos de Lincoln. “Eu amo moda! Uma paixão que carrego comigo em tudo que faço. Nos jogos do Lincoln, levo isso para o estádio. Sempre monto looks ousados ​​e personalizados, porque gosto de unir meu estilo com o amor que sinto pelo futebol e pelo clube que ele representa. Vestir a camisa do Lincoln e do clube não precisa ser algo básico”, finalizou Adriana.