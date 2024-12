Zubeldía revela objetivo em 2025: ‘Seremos campeões da Libertadores’

O técnico Luis Zubeldía já convive com a expectativa da próxima temporada pelo São Paulo. O argentino, que chegou em 2024 no Morumbis, viu seu time cair de forma dramática na Copa do Brasil e na Libertadores. Ambas as eliminações aconteceram nas quartas de final, com o Tricolor desempenhando um bom futebol. Contudo, para o ano que vem, o treinador projeta mais.