Vitória de Guimarães e Fiorentina empatam e avançam Liga Conferência

O Vitória de Guimarães encerra a fase de pontos corridos da Liga Conferência como a grande surpresa da competição. Afinal, o time do Norte de Portugal, ao empatar com a Fiorentina nesta quinta-feira, 19/12, 1 a 1, em sua casa, terminou em 2º lugar geral e com vaga direta para as oitavas de final. O duelo no Estádio Afonso Henriques, em Guimarães, valeu pela sexta e última rodada da fase de liga. O brasileiro Gustavo Silva (de 25 anos, ex-Taquaritinga) colocou os portugueses na frente. Mas, aos 43 da etapa final, Mandrágora deixou tudo igual.

O Guimarães, com 14 pontos, ficou atrás apenas do Chelsea, que goleou o Shamrock Rovers e, com campanha 100%, terminou com 18 pontos. Mas a Fiorentina não tem muito o que lamentar. Com 13 pontos, fechou na terceira posição, o que tambpem garantiu vaga direta às oitavas (top 8). Pelo regulamento da Liga Conferência, os oito primeiros avançam diretamente e os times entre 9º e 24º lugares jogam a repescagem para se descobrir quem fica com as outras oito vagas. Os times entre 25º e 36º lugares estão eliminados.