Verona x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (20), o Hellas Verona recebe o Milan às 16h45 (de Brasília), no estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, na partida de abertura da 17ª rodada do Calcio.

Como chega o Verona

O Verona não faz um bom início de temporada e briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Italiano. No momento, a equipe abre a rodada na 17ª posição, com 15 pontos. Ou seja, o principal objetivo no time é se manter na elite do futebol da Itália.

A boa notícia é que o Verona encerrou uma longa sequência de derrotas na última rodada e deixou a zona de rebaixamento. Ou seja, a equipe entra em campo nesta sexta-feira em um momento melhor e vai tentar aproveitar a má fase do adversário para subir mais posições na tabela.

Além disso, os donos da casa têm três desfalques confirmados para encarar o Milan. A baixa de última hora fica por conta de Abdou Harroui, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado no último jogo e deve perder o restante da temporada. Assim, ele se junta a Juan Cruz e Martin Frese no departamento médico do clube.