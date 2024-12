Vasco fica perto de renovar com o lateral-esquerdo Victor Luís

O Vasco está bem próximo de concretizar a renovação de contrato com Victor Luis até o fim de 2026. Internamente, a direção cruz-maltina acredita que o lateral possa ser útil ao elenco para a próxima temporada, quando a equipe terá pela frente também a Sul-Americana. A informação é do portal “Uol”.

Outro fator importante para convencer a direção vascaína a renovar o contrato é a experiência do lateral, que tem 31 anos. Ele também tem um bom relacionamento com o restante do grupo e com a atual comissão técnica.