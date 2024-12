Vasco avança para contratar o técnico Fábio Carille

Cruz-Maltino abre conversas com o treinador, que gostou do projeto apresentado e pode assumir o clube na temporada 2025

O Vasco abriu conversas com o técnico Fábio Carille nesta quinta-feira. A situação, entretanto, andou nas últimos horas e está avançada. O clube já fez proposta pelo treinador, que gostou do projeto apresentado pelo presidente Pedrinho. A informação é do “ge”.