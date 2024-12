Vasco anuncia a contratação do técnico Fábio Carille

O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira (19), a contratação do técnico Fábio Carille, que comandou o Santos neste ano. A negociação entre o profissional e a diretoria do Cruz-Maltino foi rápida, especialmente após a negativa de Renato Gaúcho. O contrato será assinado por uma temporada.

O novo técnico do Vasco se mostrou interessado no projeto apresentado. Desse modo, a negociação foi conduzida por Carlos Amodeo, CEO do clube, e Marcelo Sant’ana, juntamente com o empresário Paulo Pitombeira, que também administra as carreiras de Léo Jardim e João Victor, jogadores do elenco carioca.

Todavia, com a chegada de Carille, outros profissionais integrarão sua comissão técnica: O auxiliar Leandro da Silva, conhecido como Cuca, o preparador César e o analista Denis Lupp. Em 2025, o Vasco disputará Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul Americana e o Campeonato Brasileiro. Ou seja, terá um calendário recheado. Além disso, o clube já confirmou a contratação do volante Tchê Tchê e do zagueiro Lucas Freitas.

Carreira de Fábio Carille, novo técnico do Vasco

Contudo, em seu último trabalho pelo Santos, Carille comandou a equipe em 53 jogos, conquistando 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Ele garantiu o acesso à Série A e chegou à final do Paulistão, onde foi derrotado pelo Palmeiras.