Troca entre jogadores de Fluminense e Palmeiras é descartada

Fluminense e Palmeiras discutiam a troca entre Martinelli e Gabriel Menino . Contudo, a negociação não irá mais acontecer de forma positiva para ambos clubes. Pelo lado Tricolor, há dificuldade de negociação nos valores salariais dos jogadores. Por outro lado, o Alviverde quer contratar o atacante Paulinho, do Atlético-MG, e ainda envolveu Menino na negociação. A informação é do “Jornada 1902”.

Além disso, o Fluminense ainda tem interesse em Zé Rafael , mas a trava em negociação da troca pode dificultar o andatamento. As questões financeiras ainda seguem sendo debatidas, e o Santos apareceu como principal concorrente do Tricolor.

Martinelli, por sua vez, tem contrato com o Tricolor de Laranjeiras até dezembro de 2026. Apesar de ter terminado a temporada como titular da equipe de Mano Menezes, foi alvo de críticas dos torcedores. Ao todo, ele fez 57 partidas e dois gols na temporada.

Do outro lado, Gabriel Menino, de 24 anos, esteve em campo em 48 jogos e estufou a rede em duas oportunidades nesta temporada. No entanto, perdeu espaço e atualmente é reserva no clube alviverde.

Nesta janela de transferência, o Fluminense tem interesse em outras contratações: o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória; o lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo; e o atacante Richarlison, do Tottenham.