Tottenham leva susto, mas vence United e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham está classificado para a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Foi suado, mas o time londrino venceu o Manchester United por 4 a 3, nesta quinta-feira (19), pelas quartas de final da competição, no Hotspur Stadium. Após abrir três gols de vantagem, com Solanke, duas vezes, e Kulusevski, os donos da casa levaram um susto após dois vacilos do goleiro Forster, que falhou com os pés e entregou praticamente os gols para Zirkzee e Diallo. Na reta final da partida, Son ampliou para o Tottenham com gol olímpico em falha do goleiro Bayindir, enquanto o United voltou a balançar a rede com Evans, nos acréscimos.

Apesar do susto, o Tottenham confirmou a grande fase sob o comando do técnico Ange Postecoglou. Isto porque, antes da classificação para a semifinal, o Spurs vinha de uma goleada por 5 a 0 sobre o Manchester City, pela Premier League.

Tottenham x Manchester United

As equipes fizeram um grande primeiro tempo em Londres. O Tottenham teve mais volume de jogo, porém o United conseguiu levar perigo nos contra-ataques. No entanto, quando os Red Devils apertavam muito, os londrinos conseguiram abrir o placar, com Solanke, que aproveitou rebote em finalização cheia de efeito de Pedro Porro, aos 15 minutos.

Já na segunda etapa, o Tottenham parecia ter liquidado a classificação. No primeiro ataque dos donos da casa, Kulusevski aproveitou corte da defesa adversária e finalizou bonito para ampliar o placar. Além disso, aos oito minutos, Solanke anotou o segundo no jogo e o terceiro do Tottenham na partida. No entanto, após fazer grande defesa em cabeçada de Zirkzee, o goleiro Forster entregou dois gols para o United, que assumiu o controle da partida. No primeiro erro, em uma saída de bola, ele deu nos pés de Bruno Fernandes, que cruzou com facilidade para Zirkzee descontar para o time de Manchester aos 17 minutos. Já aos 24, mais uma falha impressionante de Forster. Ao receber um passe recuado, o goleiro chutou em cima do atacante Diallo, na pequena área, e a bola foi parar no fundo da rede.

Dessa maneira, os minutos finais foram de ampla pressão do United, mas o Tottenham conseguiu balançar a rede novamente com Son, com gol olímpico aos 42 minutos, em falha do goleiro Bayindir. Mas, Evans, em jogada de bola parada, conseguiu diminuir para os visitantes.