Seleção Brasileira termina o ano no Top 5 do ranking da Fifa; Argentina lidera

A entidade atualizou as pontuações nesta quinta-feira (19) sem mudanças nas dez primeiras colocações da tabela

Nesta quinta-feira (19), a Fifa atualizou as pontuações das seleções masculinas e divulgou o último ranking de 2024. Assim, o Brasil segue na quinta colocação da lista. Além disso, não houve mudanças no Top 5, com Argentina líder, seguida por França, Espanha e Inglaterra.

O Top 10 também seguiu sem alterações, já que após o Brasil seguem Portugal, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanda. Segundo a entidade, a Seleção que mais subiu na classificação no período foi o Vietnã, que saiu da 116ª e foi para a 114ª.