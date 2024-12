Saiba a função do vice de futebol na gestão de Bap no Flamengo

Fábio Palmer, atual vice-presidente de futebol do clube, explica sua participação no cargo com o novo mandatário rubro-negro / Crédito: Jogada 10

Na gestão de Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz foi figura certa em negociações, contratações de jogadores e relação com elenco no Flamengo. Desta vez, no mandato de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, a função dos vice-presidentes perderam protagonismo. Fábio Palmer, vice de futebol na atual gestão, por exemplo, não atuará de forma direta em contratações. A ideia é de que o clube funcione como um conselho de uma empresa sem vice-presidentes.

Na última quarta-feira (19), Bap anunciou 14 vice-presidentes, quatro a menos do que os 18 do segundo mandato da gestão de Rodolfo Landim. O novo presidente acumulou pastas para diminuir o número no período inicial da gestão. O estatuto, porém, ainda exige a existência das vice-presidências. Por isso, dentro dos 90 dias iniciais de gestão, Bap irá fazer uma moção ao Conselho Deliberativo do clube para que os vice-presidentes não sejam mais específicos e se tornem conselheiros de forma estatutária.