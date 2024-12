Romero aceita proposta e renova com o Corinthians até o final de 2025

O atacante paraguaio Ángel Romero renovou com o Corinthians para a temporada de 2025. As duas partes firmaram o novo acordo nesta quinta-feira (19) e vai até o final do próximo ano. O vínculo com o jogador foi estendido automaticamente por conta do cumprimento de uma cláusula de rendimento.

O acordo, que já estava encaminhado desde o final do Brasileirão, travou por conta de divergências dos dois lados. Romero queria uma renovação de dois anos e o Timão oferecia apenas um. O grande responsável pelo negócio terminar bem foi o executivo de futebol Fabinho Soldado, que prometeu uma avaliação ao final da temporada para conversar sobre uma possibilidade de permanência em 2026.