Revelado pelo Vasco, Andrey Santos destaca grande momento na França

Revelado pelo Vasco há duas temporadas, Andrey Santos brilha atualmente no Strasbourg, no Campeonato Francês. Emprestado pelo Chelsea, o volante de 20 anos é o jogador da posição com mais gols na liga do país. Ele também lidera os quesitos desarmes e duelos ganhos.

“É o meu melhor momento aqui na França. Tenho feito boas partidas e auxiliado o time marcando gols. Jogo em uma posição com responsabilidades tanto ofensivas quanto defensivas, mas tenho liberdade para chegar à frente e fazer gols, o que sempre foi uma característica minha. Isso explica muito os meus números nesta temporada. Me sinto querido pela torcida, pelo grupo e pela comissão técnica, o que ajuda bastante no dia a dia e na confiança. Temos um ambiente fantástico”, revelou Andrey Santos.

No início de 2023, após se destacar como um dos melhores jogadores do acesso do Cruz-Maltino em 2022, Andrey foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra. No entanto, o clube passa por uma grande reformulação em seu elenco e, por isso, o volante foi emprestado duas vezes, sendo uma delas para o próprio Vasco no ano passado.

