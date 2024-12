Quem é o Universidad Central, adversário do Corinthians na Pré-Libertadores

A Universidad Central foi fundada em Caracas, capital do país, em 1950, levando o nome da Universidad Central de Venezuela, principal faculdade do país. O clube, aliás, é tricampeão venezuelano, em 1951, 1953 e 1957. Desde então, nunca mais figurou entre as equipes postulantes ao título.

Em 2024, a equipe ficou na primeira posição do Apertura, com 25 pontos conquistados (seis vitórias, sete empates e nenhuma derrota). Esta campanha garantiu a equipe na Libertadores em 2025. Contudo, no restante da competição, a equipe terminou em terceiro no quadrangular final e não conseguiu brigar pelo título nacional.

Já no Clausura, acabou ficando na nona colocação (19 pontos somados em cinco vitórias, quatro empates e derrotas) e não avançou de fase.

A Universidad Central manda seus jogos no estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Com capacidade para 25 mil pessoas, o local já recebeu os Jogos Pan-Americanos de 1983 e a Copa América de 2007. O grande destaque do time é Juan Camilo Zapata. O jogador terminou o campeonato venezuelano como artilheiro, com 16 gols marcados, junto com Tomás Rodríguez, do Monagas.