Palmeiras encaminha contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG

O atacante Paulinho está próximo de defender as cores do Palmeiras na próxima temporada. Afinal, o clube alinhou o modelo de negócio com o Atlético-MG, atual equipe do jogador. Assim, com o ponta Facundo Torres fechado, o atleta se torna a segunda contratação do Verdão para 2025.

Para contar com o jogador de 24 anos, o Alviverde desembolsará 18 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) aos cofre do Galo. Além disso, na negociação, ficou ajustada a ida de dois jogadores do Palmeiras para Belo Horizonte. As informações são do ge.