Palmeiras avança por Paulinho e vê negócio com bons olhos

Atlético-MG gostou da oferta feita pelo Verdão, mas clubes evitam falar sobre o assunto. Alviverde tenta mudar status de seu ataque em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras avançou pela contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG. O jogador, que é um sonho antigo do clube, é visto como uma peça para mudar o patamar do sistema ofensivo da equipe. As tratativas, que estava sendo considerada como complicada, mudou o status e agora é algo mais viável de acontecer.

Isso porque o Galo gostou da oferta feita pelo Palmeiras. Inicialmente, o Atlético-MG pediu 25 milhões de euros (R$ 162 milhões) para fechar o negócio. O Verdão, por sua vez, ofereceu 18 milhões de euros (R$ 117 milhões) para o clube mineiro, além da ida de mais um jogador do atual elenco alviverde e outro da base.

Como não existe um acordo, as partes vem evitando comentar um assunto. Contudo, o Palmeiras começou a enxergar a possibilidade de Paulinho vir para a Academia de Futebol com mais esperanças. Paulinho é um nome que agrada Abel Ferreira desde 2022. O atacante foi um pedido do treinador naquela época, mas o jogador já tinha um acordo com o Atlético-MG, quando deixou o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Agora, o Verdão tenta voltar as tratativas com os atletas e tê-lo em 2025. Nas duas temporadas que jogou pelo Atlético-MG, o atacante fez 120 jogos, com 50 gols e 12 assistências. Na temporada passada, atuou 59 vezes e foi às redes em 19 oportunidades. O Palmeiras enxerga Paulinho como um atleta versátil, já que pode atuar tanto como centroavante quanto pelas pontas.