Marlon Freitas projeta 2025 e avalia reformulação de elenco no Botafogo

O capitão do Botafogo, Marlon Freitas, está curtindo as merecidas férias após duas conquistas em menos de um mês para fechar a temporada. Durante o jogo beneficente do projeto “Doe Gols”, do “SporTV”, o jogador, em entrevista ao “Lance!”, comentou sobre as saídas e chegadas do clube carioca para a próxima temporada. “Em relação ao próximo ano, assim como o Botafogo se preparou bem para essa temporada, acredito que vai se preparar também para a próxima. E para quem sair, a gente só deseja coisas boas. Fez parte de um ano histórico. E aqueles que vão chegar também vão fazer parte de uma grande família, que é a família Botafogo”, disse.

“Foi um grande ano. Fizemos um ano muito bom, de conquistas, um jogo muito ofensivo também. Merecemos, merecemos muito por tudo que fizemos durante toda a temporada. Em relação a quem vai sair, quem saiu, quem vai chegar, isso aí é com a diretoria. Precisamos desfrutar do momento. Eu ainda estou tentando entender um pouco isso tudo que está acontecendo, a dimensão disso tudo, que é ganhar um Brasileiro e uma Libertadores. Eu ainda estou meio aéreo, mas estou desfrutando de cada dia, cada momento. Foi um feito histórico. Só três equipes, se eu não me engano, conseguiram esse feito”, afirmou. Marlon Freitas analisa participação na Copa Intercontinental Com a conquista da Libertadores, o Botafogo ganhou uma vaga na Copa Intercontinental. Dessa forma, no último dia 11, o Alvinegro enfrentou o Pachuca, do México, em busca da classificação para a semifinal. No entanto, a partida foi menos de três dias após o último jogo pelo Brasileiro, contra o São Paulo, no Nilton Santos – e que definiu o título da competição.