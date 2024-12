Marcus Rashford desperta interesse da Arábia Saudita

Sem espaço com o técnico Rúben Amorim, atacante inglês pode ser negociado em janeiro, mas prioriza permanecer na Premier League

Marcus Rashford não vive seu melhor momento no Manchester United e perdeu espaço desde a chegada de Rúben Amorim. Após não ser convocado para o clássico contra o Manchester City, o atacante também ficou de fora do jogo contra o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa. Dessa maneira, aumentaram os rumores sobre uma possível saída, embora o técnico português afirme querer manter o jogador no elenco.

De acordo com informações do jornal britânico ‘Telegraph’, a Arábia Saudita está de olho na situação do atacante. Clubes como Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, que pertencem ao fundo saudita, estão dispostos a contratá-lo já em janeiro, seja por empréstimo ou de forma definitiva.