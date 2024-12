Lateral-direito Mariano está fora do Atlético Mineiro

Foto: Pedro Souza / Atlético / Crédito: PEDRO SOUZA / ATLÉTICO

Mariano não seguirá no Atlético Mineiro. A diretoria do Galo confirmou nesta quinta-feira, 19/12, que o lateral-direito não terá o seu contrato renovado. Assim, Mariano deixa o clube em sua segunda passagem com 165 jogos e um gol. Em suas redes sociais, o Galo fez uma homenagem aos serviços prestados pelo jogador, que nesta temporada foi pouco utilizado pelo então treinador Gabriel Milito.

"De volta ao clube, Mariano participou da conquista dos títulos do Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Mineiro (5x), sempre com muita dedicação e respeito à nossa camisa."