Ídolo do Barcelona, Neymar publica foto com lenda do Real Madrid

Neymar, que teve uma passagem vencedora pelo Barcelona, exaltou, em rede social, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid

Com uma passagem vencedora pelo Barcelona, Neymar reconheceu o valor de um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, principal rival da equipe catalã. Em publicação feita nesta quinta-feira (19), o camisa 10 exaltou o ex-zagueiro espanhol Fernando Hierro, que disputou mais de 600 jogos pelos merengues.

No story de seu Instagram, Neymar publicou uma foto ao lado do antigo capitão do Real Madrid.