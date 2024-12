Hugo Moura faz balanço do ano do Vasco, mas lamenta eliminação na Copa do Brasil

Volante afirma que temporada cruz-maltina foi boa, entretanto ressalta que a equipe poderia ter chegado à final do torneio continental

Com o fim da temporada, o Vasco carimbou a vaga na Sul-Americana e projeta um 2025 mais competitivo e na busca por voos ainda maiores. Diante disso, o volante Hugo Moura fez uma retrospectiva do ano, destacou que o Cruz-Maltino foi bem, porém poderia ter chegado à final da Copa do Brasil

“Foi uma temporada muito boa. A gente queria ter chegado mais longe na Copa do Brasil, ficou um gostinho de que a gente poderia chegar na final e conquistar algo. Mas creio que foi uma temporada regular da equipe. Que 2025 possa ser melhor e que a gente possa obter todos os nossos objetivos”, afirmou Hugo, em entrevista à Vasco TV.