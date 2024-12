Grupo Friedkin conclui compra do Everton, da Inglaterra: ‘Liderar uma nova era’

ST ANDREWS, SCOTLAND - OCTOBER 02: CEO of The Friedkin Group, Dan Freidkin interacts with his son, Ryan Freidkin, Co-Founder of Imperative Entertainment during a practice round prior to the Alfred Dunhill Links Championship 2024 at the Old Course at St Andrews on October 02, 2024 in St Andrews, Scotland. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images) / Crédito: Richard Heathcote

O Everton, da Inglaterra, tem um novo dono e busca iniciar uma nova era de conquistas. Assim, o Grupo Friedkin, que também é dono da Roma, da Itália, chegou a um acordo que se aproxima dos 500 milhões de libras (R$ 3,9 bilhões na cotação atual). O bilionário Dan Friedkin, que fechou acordo em setembro para comprar 94,1% das ações de Farhad Moshiri, antigo dono do Everton, lidera o grupo norte-americano. Ele adquiriu, através da Roundhouse Capital Holdings Limited, 98,8% do clube de Liverpool.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Premier League, pela Football Association (FA, Federação Inglesa) e pelas entidades reguladoras do futebol do país, inclusive, já aprovaram a compra. Caberá a Marc Watts ser o presidente executivo do Everton.

“Estamos comprometidos em liderar o Everton para uma nova era emocionante dentro e fora do campo. Fornecer estabilidade financeira imediata ao clube tem sido uma prioridade fundamental, e estamos muito satisfeitos por termos conseguido isso. Embora restaurar o Everton ao seu devido lugar na tabela da Premier League leve tempo, hoje é o primeiro passo nessa jornada”, disse Watts. Outros interessados De acordo com o The Guardian, a compra pode chegar ao valor de 500 milhões de libras (R$ 3,9 bilhões), porém os valores não foram divulgados oficialmente. Eles também vão pagar o empréstimo de 200 milhões de libras (R$ 1,5 bilhões) da 777 Partners, antiga dona da SAF do Vasco, ao clube.