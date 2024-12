Grêmio tem negociações avançadas para troca de patrocinador máster

Imortal tem tratativas com a casa de apostas H2Bet. Clube considera que o valor atual da sua camisa está perto dos R$ 55 milhões / Crédito: Jogada 10

O Grêmio tem negociações também fora das quatro linhas para valorizar sua camisa. Prova disso é que o clube está próximo de trocar o seu patrocinador máster, pois há tratativas avançadas para a casa de apostas H2Bet assumir o espaço mais valioso da camisa. O Imortal e o banco Banrisul, antigo principal parceiro vão manter a relação de negócios, já que fecharam um novo acordo. Deste modo, haverá uma mudança importante, a marca vai sair da parte central da camisa e passará para a traseira. A informação é do jornal “Zero Hora”. O atual vínculo entre as partes fornece R$ 30 milhões anuais ao Tricolor Gaúcho chega ao fim no dia 31 de dezembro deste ano. A parceria entre o banco e o clube já e válida há 23 anos e oferece algumas possibilidades financeiras. Entre elas empréstimos com gastos inferiores. No novo contrato, o Banrisul vai pagar R$ 18 milhões ao Grêmio para ter a sua marca estampada na parte de trás da camisa, acima dos números.

Há também cláusulas que possibilitam o aumento da quantia a ser paga, caso haja conquistas esportivas por parte do Imortal. Uma outra mudança é o aval que o clube gaúcho passará a ter, se houver propostas de parceria no mercado financeira. Um exemplo é uma empresa de consórcio que demonstre interesse em expor a sua marca no uniforme.