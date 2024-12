Goleiro morre após suposto ataque em estação na Inglaterra

A Polícia Britânica de Transportes (BTP) acusa Mckenzie Dicicco, de 22 anos, pelo assassinato de Hitchcock. O homem de Stockton-on-Tees, cidade industrial no nordeste da Inglaterra, recebeu uma convocação para comparecer ao Tribunal de Magistrados de York nesta semana.

O Barton Town FC, da Inglaterra, está de luto pela morte do jovem goleiro James Hitchcock, de 30 anos. O arqueiro sofreu graves ferimentos na cabeça durante um suposto ataque à estação ferroviária de York, linha Principal da Costa Leste que atende a cidade de North Yorkshire, na noite de domingo (15). Pai de um filho pequeno, o jogador passou três dias internado mas não resistiu às lesões e morreu na tarde da última quarta-feira (18).

Em homenagem nas redes sociais, o Barton Town FC se referiu ao goleiro como uma ”figura extremamente querida” e prestou apoio irrestrito à esposa de James, April, e seu filho pequeno, Freddie. Além disso, a diretoria do clube cancelou a partida deste sábado, pela Northern Counties East Football League.

“Estamos arrasados ao anunciar que nosso goleiro James Hitchcock faleceu pacificamente no hospital após graves ferimentos na cabeça. Nossos sinceros pensamentos e orações vão para sua esposa April, seu filho Freddie, seus pais, família e amigos. Todos os jogos do clube agendados para este fim de semana estão adiados em sinal de respeito”, emitiu o clube em nota.

“A notícia da morte de James tem sido muito difícil de assimilar. Horrível. James participava de forma ativa, um membro popular do clube. Estamos todos devastados. Somos um clube muito unido mesmo. Além disso, se destacava em sua função”, lamentou.

O Sr. Gregory, presidente do Barton Town, desabafou sobre a dificuldade em assimilar a notícia e mostrou-se completamente devastado com o ocorrido.

Anthony Bowsley, técnico que trabalhou com James no Bridlington Town, também lamentou a partida precoce do goleiro. “James tinha uma aura adorável. Apenas um cara genuíno e bom em todos aspectos. Insubstituível tanto como amigo quanto como jogador. Vai fazer falta”.

O Bridlington Town, ex-clube de James, também de manifestou pelas redes sociais. “Com descrença que o clube recebeu a notícia da morte de nosso querido ex-goleiro James Hitchcock em circunstâncias trágicas. A palavra devastado não descreve como estamos neste momento. Hitch estará sempre em nossas mentes e corações. Nossas mais profundas condolências, pensamentos e orações vão para April, Freddie e toda família”.