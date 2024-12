Gabigol publica vídeo de Rafaella Santos e esquenta rumores

Após deixar escapar uma foto em que Rafaella Santos aparecia ao fundo e apagar posteriormente, Gabigol decidiu confirmar que está mesmo na companhia da irmã de Neymar no Japão. Em uma publicação feita nesta quinta-feira (19), o jogador, que deixará o Flamengo no fim do ano, exibiu um vídeo onde a influenciadora surge no fim da gravação.

Rafaella aparece por cerca de três segundos na em uma gravação publicada em meio a outros registros. Sozinha, a jovem se destaca à frente de outras pessoas. Ela segura uma câmera enquanto é gravada. Em outros momentos do vídeo, Gabigol aparece conhecendo profissionais e produtos da Mizuno, sua nova patrocinadora. Além disso, também desfruta de pontos turísticos do Japão.