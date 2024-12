Gabigol ‘enlouquece’ torcedores do Flamengo com foto no Japão

Cumprindo agenda de uma patrocinadora no Japão, Gabigol fez uma postagem que mexeu com os torcedores do Flamengo

Gabigol vive seus últimos dias de contrato com o Flamengo, mas a relação segue inabalável, principalmente com a torcida do Rubro-Negro. Em registro feito no Japão, o atacante apareceu com uma camisa do clube carioca e ‘enlouqueceu’ a Nação.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o camisa 99 surge com um modelo de treino utilizado pelo Flamengo no início dos anos 2000, quando o clube tinha a Nike como fornecedora de material esportivo. A empresa norte-americana é a patrocinadora anterior de Gabigol e concorrente da Mizuno, nova parceira do jogador.