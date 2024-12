Ex-Globo é anunciado como apresentador de emissora concorrente

O casal já havia confirmado anteriormente a ida para a Record , antes mesmo do anuncio oficial. A expectativa é que eles comandem a volta do reality de casais Power Couple Brasil já no primeiro semestre de 2025.

Ex, Globo, o apresentador Felipe Andreoli é o novo apresentador da Record. O anuncio foi feito pela emissora na última quarta-feira (18) e revelou ainda que já existem projetos especiais para o jornalista. Esposa de Andreoli, Rafa Brites também chega ao canal do bispo Edir Macedo.

Andreoli deixou a Globo em outubro deste ano . O jornalista pediu o desligamento depois de 10 anos na empresa. Em postagem no Instagram, ele alegou o desejo de buscar novos desafios profissionais. Seu último trabalho na emissora foi como apresentador do Globo Esporte SP.

Após a saída de Andreoli, a Globo buscava um novo nome para apresentar a atração. Contudo, no início do mês, o jornalista Fred Bruno, contratação recente da emissora, acabou anunciado como o substituto. Ele começa como apresentador do Globo Esporte SP em 2025. Até lá, a atração segue com o revezamento entre outros jornalistas da casa.

